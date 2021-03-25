Они появятся в Муроме и посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин дополнительно выделил 40 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры Муроме и посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района. На эти средства построят два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа.«В состав каждого из ФОКОТов ценой по 20,4 млн рублей войдут площадка для мини-футбола, хоккея, гандбола, баскетбола, волейбола с необходимым оборудованием, беговые дорожки, уличные силовые тренажёры и трибуны для зрителей», - пояснили в департаменте физкультуры и спорта.