Проблемные моменты решено обсудить повторно - 3 апреля.

Во Владимире проектировщики платной автомагистрали М-12 «Москва-Казань» обсудили с горожанами .Встреча состоялась в кабинете замглавы областного центра Сергея Сысуева, в котором поместилось от 30 до 50 человек. В ходе мероприятия выяснилось, что маршрут автострады выбран и менять его не будут.Также жители узнали, что дорога пройдёт по озеру Банное. Его засыплют на 50 метров, что составляет 3% от общей площади. При этом первый заместитель правления ГК «Автодор» Алексей Борисов заверил, что микрорайон Мостострой не затопит.Ещё одно опасение владимирцев связано с вырубкой деревьев в пойме Клязьмы в местечке под названием Дубки, куда жители ездят отдыхать. Однако из-за новой трассы путь в зелёную зону будет закрыт.В «Автодоре» пояснили, что такой выбор сделан по просьбе жителей Вяткино и Радужного, что раздосадовало собравшихся. В результате полемики и обвинений в том, что с владимирцами согласовали далеко не все спорные моменты, было принято решение встретиться на месте. Итак, 3 апреля в присутствии дорожников и руководства города все возникшие вопросы обсудят возле развязки М-7 у Мостростроя.