Ключевым изменением является проведение одного практического экзамена в условиях дорожного движения вместо двух.

С 1 апреля 2021 года вступают в силу изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений. Ключевым изменением является проведение одного практического экзамена в условиях дорожного движения вместо двух, проводимых в настоящее время на закрытой площадке и в городе. Сообщили в пресс-службе областного УМВД.Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения.Проверяемые в настоящее время на закрытой площадке навыки по парковке транспортного средства, развороту в ограниченном пространстве и началу движения на подъеме адаптированы для их проверки в условиях дорожного движения.Проведение экзаменов на заранее определенных маршрутах исключается. Экзаменационные маршруты теперь будут представлять собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены, что позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в водители.Эти правила коснутся кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях.Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.Например, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон.Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.Рассмотрение жалобы заявителя будет осуществляться комиссионно с изучением аудио- и видеоинформации, полученной при проведении экзамена. При этом хранение такой информации осуществляется до окончания рассмотрения жалобы, но не менее 1 года со дня ее регистрации.В случае удовлетворения жалобы результаты экзамена аннулируются, кандидату в водители предоставляется возможность повторной сдачи экзамена.Упрощаются процедуры подачи заявлений. В случае личного обращения заявителя в экзаменационное подразделение формирование заявления будет осуществляться должностным лицом экзаменационного подразделения посредством информационных ресурсов Госавтоинспекции. Эти новшества направлены на сокращение времени приема заявителя, а также минимизацию ошибок при заполнении заявления.В случае проведения экзамена в составе учебных групп предоставляется возможность заблаговременной подачи представителями автошкол комплекта заявлений выпускников, включенных в состав группы.