К ликвидации последствий происшествия и спасению животных привлекались 2 единицы техники и 6 человек.

В Гусь-Хрустальном районе сотрудники МЧС спасли животных на пожаре.Утром 25 марта в 07:29 в ведомство поступило сообщение о возгорании в хозпостройке в посёлке Красное Эхо на улице Речной.Выяснилось, что в горящем сарае находятся животные. Хозяева начали выводить четвероногих ещё до прибытия пожарных, которые по прибитию на место ЧП присоединились к спасению братьев наших меньших.Как сообщает пресс-служба МЧС, пожарные спасли кролика, двух куриц и двух свиней. Пламя оперативно потушили. Площадь возгорания составила три квадратных метра.По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в проводке.К ликвидации последствий происшествия и спасению животных привлекались 2 единицы техники и 6 человек.