Награду вручила двукратная олимпийская чемпионка, полковник Светлана Хоркина.

Владимирский академический театр драмы получил диплом лауреата премии Министерства обороны России в области культуры и искусства. В номинации «Театральное искусство». Торжественная церемония прошла в столице, в Центральном академическом театре Российской армии. Высокой награды владимирская драма удостоена за создание спектакля о подвиге молодогвардейцев.Награду вручила двукратная олимпийская чемпионка, полковник Светлана Хоркина. Напомним, за несколько лет спектакль «Молодая гвардия» увидели больше 30 тысяч зрителей. А в феврале 2019-ого постановку показали группировке российских вооружённых сил в Сирии.Борис Гунин, директор владимирского академического театра драмы, заслуженный работник культуры РФ: “Мы играли этот спектакль на различных площадках. Одна из последних - Сирийская Арабская республика, авиабаза Хмеймим. А вот в Арктике наш спектакль ещё не видели. Я надеюсь, что министр услышит наше предложение”.Напомним, спектакль «Молодая гвардия» поставлен в 2015 году, к 70-ой годовщине Великой Победы. Этот спектакль прошёл большим маршем по всей стране- от края до края - в рамках проекта «Молодая гвардия шагает по миру». А первой точкой на карте патриотического марафона стал Донбасс. Постановку увидели и в Краснодоне, на родине легендарных комсомольцев-подпольщиков. «Молодая гвардия» - один из самых важных спектаклей в репертуаре владимирцев. Инсценировка и постановка - Владимира Кузнецова, сценография и костюмы - Татьяны Видановой, композитор - Владимир Брусс, хореография - Наталья Шурганова.Мария Платанюк