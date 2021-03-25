Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что приём показаний счетчиков горячей воды и отопления производится до 25 числа включительно.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что приём показаний счетчиков горячей воды и отопления производится до 25 числа включительно.Плата на общедомовые нужды исчисляется как разница между расходом по общедомовому прибору учета и суммой расходов по индивидуальным приборам учёта (и распределяется пропорционально площади помещения). Показания по общедомовому прибору учета передаются в энергосбытовую компанию с 23 по 25 число месяца. В эти даты собственникам следует снимать показания счетчиков, так как, чем меньше разница между датами передачи показаний по индивидуальному и общедомовому приборам учёта, тем меньше размер платы на общедомовые нужды по вашей квартире или помещению.Для передачи показаний индивидуальных приборов учета можно воспользоваться любым из предложенных способов: · в Личном кабинете на сайте http://study.vladcomsys.ru/;· по QR-коду на оборотной стороне квитанции;· по номеру Контакт-центра 8 (4922) 77-94-32,· отправкой СМС на номер 8 (909) 136-43-73;· в офисах компании.