Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект № 1076374-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ..

Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект № 1076374-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены» (о «гаражной амнистии»).Законопроект, разработанный при участии Росреестра, направлен на урегулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что «Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражного назначения, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (31.12.2004). К этим объектам законопроект относит одноэтажные капитальные сооружения, имеющие фундамент и стены. Указанные гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.Законопроектом предусмотрено, что для оформления гаража в собственность, гражданам необходимо обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением документа, который подтверждает факт владения гаражом.Законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение гражданином объектом гаражного назначения. При этом регионы, в свою очередь, наделяются полномочиями по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом.Заявление на регистрацию и участка и гаража представляется исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, предоставившими данному гражданину земельный участок. Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления после государственной регистрации права собственности гражданина на земельный участок, государственного кадастрового учета гаража (в случае, если ранее его государственный кадастровый учет не был осуществлен) и государственной регистрации права собственности гражданина на гараж обязан передать собственнику указанных объектов выданные выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости. Необходимо отметить, что в данном случае государственная пошлина за государственную регистрацию прав не уплачивается.Управление отмечает, что согласно законопроекту, вступление в силу нового порядка ожидается в 2021 году (ориентировочно закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года).