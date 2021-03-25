Для оформления выплаты работодателю необходимо направить заявление через личный кабинет на сайте «Работа в России» с указанием списка вакантных мест.

Департамент труда и занятости населения Владимирской области выплатит юрлицам и ИП за трудоустройство каждого безработного почти по 50 тысяч рублей. Сумма в размере МРОТ будет перечислена за три этапа - через месяц, через три месяца и спустя полгода после найма безработного.Субсидии выплатят за тех, кто состоял на бирже труда на 1 января 2021 года.Для оформления выплаты работодателю необходимо направить заявление через личный кабинет на сайте «Работа в России» с указанием списка вакантных мест.