Суд признал Степанова виновным за призыв к осуществлению экстремистской деятельности и назначил журналисту полтора года лишения свободы условно. Кроме того, Александру Степанову нельзя
<a href="https://33live.ru/novosti/25-03-2021-vladimirskomu-zhurnalistu-aleksandru-stepanovu-vynesen-prigovor.html" target="_blank">Владимирскому журналисту Александру Степанову вынесен приговор</a> - Суд признал Степанова виновным за призыв к осуществлению экстремистской деятельности и назначил журналисту полтора года лишения свободы условно. Кроме того, Александру Степанову нельзя
[url=https://33live.ru/novosti/25-03-2021-vladimirskomu-zhurnalistu-aleksandru-stepanovu-vynesen-prigovor.html]Владимирскому журналисту Александру Степанову вынесен приговор[/url] - Суд признал Степанова виновным за призыв к осуществлению экстремистской деятельности и назначил журналисту полтора года лишения свободы условно. Кроме того, Александру Степанову нельзя