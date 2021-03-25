Суд признал Степанова виновным за призыв к осуществлению экстремистской деятельности и назначил журналисту полтора года лишения свободы условно. Кроме того, Александру Степанову нельзя

Суд признал Степанова виновным за призыв к осуществлению экстремистской деятельности и назначил журналисту полтора года лишения свободы условно. Кроме того, Александру Степанову нельзя администрировать соцсети и сайты. Приговор вынесен за то, что в одной из соцсетей он разместил запись с призывом совершить противоправные действия в отношении членов «Единой России». Силовики расценили данное сообщение как призыв