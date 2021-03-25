Из необходимой валовой выручки ООО «Владимиртеплогаз» по результатам деятельности за 2019 год исключению подлежат 176,1 млн рублей

ООО «Владимиртеплогаз» обжалует в ФАС России принятое департаментом экспертизы тарифное решение в части исключения расходов на оплату труда административного персонала и приобретения теплосетевого имущества. Сообщили в пресс-службе белого дома.Напомним, что в результате проведённой экспертизы из необходимой валовой выручки ООО «Владимиртеплогаз» по результатам деятельности за 2019 год исключению подлежат 176,1 млн рублей, из них 70,4 млн рублей приходятся на факты хозяйственной жизни компании, на которые обращала внимание Счётная палата в акте проверки предприятия. Это отвлечение тарифной выручки на выкуп теплосетевого имущества ООО «Ковровская энерготепловая компания» (50 млн рублей); превышение фонда оплаты труда (с отчислениями) центрального аппарата организации над плановым уровнем, согласованным в тарифной смете (7,4 млн рублей); неисполнение отдельных инвестиционных мероприятий (13 млн рублей - Департаментом исключены предусмотренные в тарифах плановые расходы на оплату процентов банкам за кредиты на инвестиционную деятельность).Коллегией Счетной палаты Владимирской области была рассмотрена информация об исполнении решения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности «Владимиртеплогаза». За нарушение требований действующего законодательства в общей сумме 120,0 тыс.руб.