В мэрии напоминают, что на балансе МУПа находится около 150 километров сетей ливневой канализации.

Более 40 специалистов «Владимирводоканала» и 6 единиц техники вышли сегодня во Владимире на расчистку ливнёвок. Производится чистка решёток дождеприемников ото льда, ведётся откачка воды с дорог.В мэрии напоминают, что на балансе МУПа находится около 150 километров сетей ливневой канализации.«Горожане могут подать заявку на откачку воды с улиц и тротуаров через интернет-портал «», а также позвонив в диспетчерскую МУП «Владимирводоканал» по круглосуточному телефону: 53-49-09», - уточнили в горадминистрации.