В учреждение поставят оборудование для медицинской реабилитации пациентов после перенесённых инсультов и инфарктов, передвижной аппарат для ультразвуковых исследований, аппарат ИВЛ.

В первом квартале 2021 года в первичном сосудистом центре горбольницы №4 во Владимире провели 225 стентирований коронарных сосудов, 403 коронарографии, установили 32 кардиостимулятора. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.«В 2021 году медучреждение для повышение качества медицинской помощи получит ещё один современный ангиограф, что позволит активизировать проведение высокотехнологичных операций. Кроме этого, больницу дооснастят современным оборудованием для медицинской реабилитации пациентов после перенесённых инсультов и инфарктов, передвижным аппаратом для ультразвуковых исследований, аппаратом ИВЛ и другой техникой», – отметил главный врач Владимир Савинов.Добавим, что Центр принимает не только жителей областного центра, но и пациентов из Суздальского и Юрьев-Польского районов. В целом охват составляет более 300 тысяч человек.