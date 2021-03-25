В ходе расследования у них было изъято более 200 граммов запрещённых веществ, а также приборы для расфасовки и упаковочный материал.

Во Владимирской области передано в суд уголовное дело в отношении 12 членов международной , которая сбытом в регионе синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Владимирской области.Вмарте 2020 года неустановленное сколотило банду, состоящую из троих граждан Киргизии и нескольких россиян. Одни были курьерами, вторые закладчиками.В ходе расследования у них было изъято более 200 граммов запрещённых веществ, а также приборы для расфасовки и упаковочный материал.Большинство членов банды признали свою вину в инкриминируемых преступлениях. ​​​​​​​Уголовное дело по существу будет рассмотрено Ленинским районным судом.Дело в отношении 13-го члена преступного сообщества выделено в отдельное производство.