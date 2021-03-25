В рамках круглого стола в областной столицы обсудили проблемы, связанные с общественным транспортом.

Во Владимире в штабе ОНФ прошёл круглый стол, посвящённый На мероприятии присутствовали представители мэрии областного центра.По данным «Народного фронта», 85% пассажиров негативно оценивают работу городского транспорта во Владимире, а 72% говорят о высоком износе автобусов и троллейбусов. Также жители жалуются на длительное время ожидания, хамское поведение кондукторов, небезопасную манеру вождения, проблемы с безналичным расчётом. Опрос проводился с 12 по 21 марта. Количество респондентов составило 302 человека, 50% из них — люди в возрасте от 25 до 45 лет.В процессе дискуссии участники предложили вывешивать на остановках актуальное расписание движения общественного транспорта, проводить рейды по контролю качества. Ещё одна инициатива - появление единого организатора перевозок, который будет заключать с транспортными компаниями пятилетние контракты, расчеты по которым идут исходя из километража, а не по количеству перевезённых пассажиров.На перспективу обозначена цель изменить систему оплаты проезда на временную, с бесплатной пересадкой в течение 45 минут, пересмотреть маршрутную сеть, оборудовать выделенные полосы, обновить автопарк при помощи федеральных программ при Минтранспорта РФ.Перевозчикам и мэрии предложено информировать пассажиров о текущей ситуации с перевозками через единый центр, в котором будет собрана подробная информация о маршрутах, тарифах, актуальном расписании.Все идеи, высказанные на круглом столе, будут направлены в горадминистрацию. Руководитель управления транспорта и связи Юрий Иванов пообещал отреагировать на пожелания, озвученные на мероприятии.Отметим, что ежедневно на улицы Владимира выезжают 324 единицы подвижного состава.