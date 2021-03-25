Григорий Кошкин, корреспондент 6 канала В средней школе номер семь во Владимире сегодня проходит игрушечный экзамен. ЕГЭ для взрослых. Родители будущих абитуриентов смогут на себе примерить

Григорий Кошкин, корреспондент 6 канала В средней школе номер семь во Владимире сегодня проходит игрушечный экзамен. ЕГЭ для взрослых. Родители будущих абитуриентов смогут на себе примерить какого это – сдать госэкзамен по русскому языку. Сама процедура экзамена для взрослых выглядит точно так же, как и ЕГЭ для школьников: регистрация, рамки, сданные телефоны и личные вещи…