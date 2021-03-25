Подобные нарушения с наступлением весенне-летного сезона становятся все чаще.

Сотрудники ГИБДД вышли в рейд по проверке тонировки. С начала года во Владимире зафиксировано более 1400 нарушений.Напомним, что по установленному стандарту, передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света, а лобовое - не менее 75%. Как говорят в автоинспекции, нарушения норм - это прежде всего угроза безопасности на дороге. При недостаточной видимости - туман, дождь, сумерки - тонированные стекла искажают представление о расстоянии до других участников дорожного движения.Валерьян Шируков, старший инспектор ГИБДД г. Владимира: «Подобные нарушения с наступлением весенне-летного сезона становятся все чаще. В сутки выявляется порядке 20-30 правонарушений. На текущий момент предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей, также сотрудниками выдаются требования об устранении выявленной технической неисправности,чем это и является».