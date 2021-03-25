К такому выводу пришла Счётная палата региона.

Во время заседания Законодательного собрания Владимирской области депутаты заслушали отчёт председателя Счётной палаты региона Ирины Туляковой. По информации ведомства, в 2020 году при реализации госпрограмм более 280 млн бюджетных средств израсходованы с нарушениями, а более 400 млн – неэффективно.Также СП выявила 247 нарушений в сфере государственных закупок на общую сумму - 74 млн рублей.Всего в коронавирусном году контрольный орган провёл более 380 мероприятий, среди которых 18 проверок. Две проверки, касающиеся Струнинской больницы и станции скорой помощи во Владимире, проведены по просьбе областных парламентариев.