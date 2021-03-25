На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 марта 2021 года лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 марта 2021 года лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.(20 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Муромском, 6 сл. в Киржачском, 5 сл. в Суздальском, 5 сл. в Ковровском, 4 сл. в Александровском, 4 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Судогодском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 569 случаев заболевания (6743 сл. в г. Владимире, 3663 сл. в Гусь-Хрустальном, 3292 сл. о. Муром, 2106 сл. в Ковровском, 1828 сл. в Александровском, 1706 сл. в Петушинском, 1302 сл. в Юрьев-Польском, 1212 сл. в Вязниковском, 1234 сл. в Кольчугинском, 1085 сл. в Суздальском, 960 сл. в Собинском, 812 сл. в Меленковском, 812 сл. в Киржачском, 695 сл. в Гороховецком, 660 сл. в Камешковском, 641 сл. в Селивановском, 448 сл. в Судогодском, 370 сл. в г. Радужном