Дом полностью сгорел.

Сигнал в МЧС поступил накануне в 19 часов 33 минуты из поселка Гусевский Гусь-Хрустального района.На момент прибытия к месту пожара наблюдалось открытое горение дома. Пожарные ликвидировали пожар на площади 48 кв. м.На момент пожара в доме находились двое человек, они спали и поэтому поздно обнаружили возгорание, но тем не менее успели покинуть дом. Звонок в пожарную охрану совершили соседи. Из-за позднего обнаружения и позднего вызова огонь успел распространиться по всей площади дома до приезда пожарных.Кроме того, в ходе тушения были обнаружены проблемы с наружным противопожарным водоснабжением. Ближайший водоём находился в 300 метрах от очага пожара, однако, из-за сугробов к нему было невозможно подъехать, отсутствовала разворотная площадка, незамерзающая прорубь не была оборудована.В целях забора воды пожарным пришлось самостоятельно прорубать прорубь и забирать воду с использованием мотопомпы, что усложнило ход тушения пожара. Информация о неисправности источника наружного противопожарного водоснабжения передана в органы надзорной деятельности для дальнейшей работы и выявления нарушений со стороны должностных лиц.Тем не менее, сотрудникам МЧС России удалось предотвратить переход огня на вольер с животными, который находился в непосредственной близости к горящему дому. В вольере находились коровы, бараны, собаки.Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС России. Предварительная версия произошедшего – перегрев печи. Её оставили топиться без присмотра.Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 9 человек личного состава.