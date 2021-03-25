В партии «Единая Россия» продолжают принимать заявления от жителей, которые хотят поучаствовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. На праймериз

В партии «Единая Россия» продолжают принимать заявления от жителей, которые хотят поучаствовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. На праймериз заявляются не только члены «Единой России». Принять участие могут и беспартийные граждане старше 21 года. Сейчас на сайте предварительного голосования активно регистрируются волонтеры и общественники. Число желающих с каждым днем увеличивается. Так,