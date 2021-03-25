1 сентября. Маленькая девочка идет в школу в новенькой форме, с большими яркими бантиками, с ярким рюкзачком за спиной. Подходит к автобусной остановке, а там толпа народа, час пик. Подходит автобус, девочка пытается в ужасной давке в него забраться, ничего не получается, ее выталкивают обратно на остановку, двери закрываются, девочка стоит с оборваными бантиками, помятой формой, сломаными туфельками и горько-горько плачет. Из форточки тронувшегося автобуса высовывается сердобольный мужик:
- Девочка, девочка, ты свой рюкзачок забыла в автобусе!!!
Заплаканая девочка поднимает правую руку и вслед автобусу звонким голосом кричит:
-Аллах Акбар!
еще анекдот!