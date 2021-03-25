В 2020 году предприятие отгрузило товаров на 4,8 млрд рублей, объём экспорта продукци составил 3,6 млрд рублей.

Вчера, 24 марта, заместитель губернатора Александр Ремига совершил рабочую поездку на ЗАО «Муром», которое с 2018 по 2020 год реализовывало инвестиционный проект стоимостью 7 млрд рублей.В 2020 году предприятие отгрузило товаров на 4,8 млрд рублей, объём экспорта продукци составил 3,6 млрд рублей.«Благодаря реализации проекта мощность производства составит 250 тысяч кубометров товаров. Предприятие подало заявку на участие в программе по освоению лесов. Она будет рассмотрена в ближайшее время на инвестиционной коллегии», − отметил первый вице-губернатор.Как сообщили представители завода, в планах руководства − запуск линии по выпуску эксклюзивной продукции, но для этого необходимо привлечь федеральные субсидии и заёмные средства.Александр Ремига пообещал муромлянам помощь со стороны обладминистрации в их начинаниях. Поставленные вопросы будут рассмотрены на инвестколлегии при главе региона.