Решение вступило в законную силу.

Житель Владимирской области отсудил у ООО «ПРОФИЛЬДООР-М» задолженность по зарплате.По информации пресс-службы облсуда, после введения в регионе режима повышенной готовности, компания предложила сотрудникам уволиться по собственному желанию. В результате работодатель и истец договорились об увольнении по соглашению сторон с выплатой жалования за отработанные дни и 35 тысяч рублей плюсом. Общая сумма, которую «ОООшка» должна была перечислить мужчине составила более 51 тысячи рублей, но денег работник так и не получил.Обратившись в суд, он просил взыскать с ответчика указанную сумму, а также компенсацию за задержку выдачи трудовой книжки, за задержку оклада и за моральный вред – 100 тысяч рублей.Фемида частично удовлетворила пожелания истца. Кроме долгов, правосудие постановило добавить средства за задержку зарплаты – 3 565 рублей и за моральный вред - 5 000 рублей.Решение вступило в законную силу.