Фрунзенский районный суд Владимира удовлетворил иск к МКУ «Благоустройство» о взыскании ущерба от упавшего дерева.

Фрунзенский районный суд Владимира удовлетворил иск к МКУ «Благоустройство» о взыскании ущерба от упавшего дерева.В суд обратилась автовладелец. В обоснование иска она указала, что 26 августа прошлого года в результате падения ветки дерева, произошедшего на проезжей части на улице 2-я Никольская, был поврежден принадлежащий ей «Форд Фокус». Согласно заключению специалиста сумма ущерба составила 52 400 рублей.Женщина просила суд взыскать с ответчика сумму причиненного ущерб, стоимость проведения независимой экспертизы в размере 5000 руб. и расходы по уплате госпошлины 1922 руб.В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что технические повреждения автомобилю истца причинены в результате падения дерева, ответственность за содержание которого несет ответчик, а само падение дерева произошло в связи с неисполнением ответчиком обязанностей по надлежащему содержанию муниципальных зеленых насаждений, находящихся в оперативном управлении ответчика.Иск был удовлетворен в полном объеме.