Подсудимый признал вину и раскаялся в своём поступке. Дело рассматривалось в особом порядке.

Во Владимире Фрунзенский районный суд приговорил к полутора годам условно, а также к запрету на ведение соцсетей и сайтов. Вердикт вынесен по делу, возбуждённому из-за поста в Twitter’e с призывом убивать единороссов. На языке юриспруденции это расценивается как призыв к экстремизму, совершенный при помощи СМИ или в интернете.Подсудимый признал вину и раскаялся в своём поступке. Дело рассматривалось в особом порядке.Напомним, что реготделение партии «Единая Россия» проявить к журналисту снисхождение и не наказывать его реальным сроком.