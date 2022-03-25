По состоянию на 25 марта в медорганизациях региона действуют 1157 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 25 марта в медорганизациях региона действуют 1157 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 43,5 процента из них занято (503), свободны 654 койки.123938 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 1907 человек.За период наблюдения в области отмечено 3332 летальных случая, за сутки – 4 человека.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 марта 2022 года лабораторно подтверждено 159 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, госпитализированы в тяжелом состоянии – 50 человек.Фото: https://pixabay.com/ru/