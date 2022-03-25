26 марта в Камешковском районе полицейские проведут массовые проверки водителей транспортных...

26 марта в Камешковском районе полицейские проведут массовые проверки водителей транспортных средств - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Госавтоинспекция призывает всех к соблюдению Правил дорожного движения.Сотрудники полиции обращаются к участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 информацию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.Фото: freepik