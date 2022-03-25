В январе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о...

В январе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о хищении товара в одном из районных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили, что к хищению причастен 45-летний местный житель.Фигурант в содеянном сознался и пояснил, что в ночное время распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, решил проникнуть в местный магазин. Ударив ногой по створке пластиковой рамы окна, проник в помещение. Находясь в магазине, мужчина понял, что его противоправные действия попали в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в торговом зале. Пытаясь скрыть следы преступления, фигурант отключил камеру из розетки, предположив, что видеозапись не сохранится.После чего, похитив алкогольную продукцию, скрылся.В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), возбужденного в отношении 45-летнего жителя Гусь-Хрустального района, завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/