Решение суда об обеспечении ребенка-инвалида лекарственными средствами исполнено благодаря мерам...

Решение суда об обеспечении ребенка-инвалида лекарственными средствами исполнено благодаря мерам принудительного исполнения. Об этом сообщила пресс-служба Судебных приставов Владимирской области.Жительница Вязниковского района Владимирской области обратилась в суд, поскольку её несовершеннолетний сын, имеющий право на обеспечение льготными препаратами за счет средств бюджета, в течение нескольких месяцев не получал необходимые лекарства.Суд оценил все собранные по делу доказательства и удовлетворил исковые требования женщины, представляющей интересы своего ребенка.На основании поступившего на исполнение в Управление ФССП России по Владимирской области исполнительного документа судебным приставом было возбуждено исполнительное производство в отношении организации, отвечающей за бесплатное предоставление лекарственных препаратов.Поскольку решение суда не было исполнено в установленный срок, сотрудник ведомства применил в отношении организации меры принудительного исполнения, в том числе вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора. Также должностное лицо предупредило об уголовной ответственности за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.После принятых судебным приставом мер руководство организации исполнило решение суда и обеспечило ребенка необходимыми лекарствами до января 2023 года.Фото: https://pixabay.com/ru/