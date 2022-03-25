По данным на 25 марта, 497 эвакуированных жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик заявили о готовности трудиться и прошли собеседования.

Сразу 76 владимирских предприятий готовы взять на работу 607 беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.«В регионе вакансий втрое больше, чем людей, стоящих на учёте в центрах занятости. Кто захочет работать, поможем», – заверил губернатор Александр Авдеев.Компании предлагают рабочие и сельскохозяйственные специальности, но также требуются продавцы, водители, медики, учителя, инженеры, повара.«Сейчас специалисты ЦЗН выясняют трудовые предпочтения и уровень компетенции прибывших», − сообщил директор департамента труда Андрей Григорьев.По данным на 25 марта, 497 эвакуированных жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик заявили о готовности трудиться и прошли собеседования.В их числе Ольга, приехавшая из Луганска с тремя несовершеннолетними детьми.«Младшего женщине помогли устроить в детский сад, средний ребёнок уже приступил к занятиям в школе, старший − дистанционно продолжает обучение на втором курсе Луганского профессионального колледжа строительства, экономики и права. По образованию Ольга − учитель начальных классов. С 1 апреля она выходит на работу в среднюю школу города Струнино», - пояснили в Белом доме.Ещё одна жительница Донбасса - Светлана. Она пенсионерка, приехала из Донецкой области с двумя внуками. Она уже устроилась учителем начальных классов в школу села Чамерево в Судогодском районе.Добавим, что владимирские власти разместили в пунктах временного размещения переселенцев всю подробную информацию, которая поможет им в трудоустройстве.