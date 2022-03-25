26 марта в очередной раз пройдет самая массовая экологическая акция на планете - «Час Земли». Город...

26 марта в очередной раз пройдет самая массовая экологическая акция на планете - «Час Земли». Город Владимир традиционно участвует в акции- сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. В частности, в субботу, 26 марта, с 20.30 по 21.30 МСК будет отключена подсветка здания администрации города Владимира (Горького, 36). Мэрия призывает жителей, предприятия и организации города также по возможности принять участие в экологической акции «Час Земли».Фото: администрация Владимирской области