Ситуация на контроле в прокуратуре и ФАС.

Власти Владимирской области держат на контроле ситуацию с Об этом Александр Авдеев рассказал в соцсетях.«Провели совещание с предприятиями, которые производят и продают еду. Взяли на контроль ситуацию с поставкой сахара, соли и круп. Наверняка вы скажете, что проблема не решена, но тем не менее. Довожу до вашего сведения - сахарный песок в регионе есть, спекулятивный рост цен мы пресекаем вместе с прокуратурой и ФАС», - подчеркнул глава региона.Он добавил, что спрос на перечисленные товары снизился на 30%. Осталось, чтобы вместе со спросом упали и цены.«В течение недели всё стабилизируется и песок по стабильной цене будет лежать на полках. Не надо создавать ажиотаж. Не переживайте, продукты будут на полках», - резюмировал он.Добавим, что по информации департамента предпринимательства, только 20 марта в регион поступило почти 173 тонны сахара. Отгрузки из распределительных центров увеличены на 10% по всему ассортименту «бакалея», на 30% – по продукции первой необходимости, в том числе сахару, крупам, макаронам, муке, растительному маслу и консервам.Напомним, что на минувшей неделе мэрия Владимира также об избытке сахара на прилавках.