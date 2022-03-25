Один дом точно будет достроен.

Один из домов ЖК «Дуброва парк» будет достроен. По второй многоэтажке власти проводят консультации. Об этом Александр Авдеев рассказал во время еженедельного видеоотчёта.«На прошлой неделе ко мне обращались дольщики, которые переживают за сдачу . У нас постоянно идут консультации по ряду вопросов. Речь идёт о компаниях «ИнтерСтройВладимир» и «ИнтерСтройПлюс». По одному объекту у нас есть решение. В ближайшее время мы его озвучим. Дом достроят. По второму, который находится в низкой стадии готовности, есть большие сомнения. Это не значит, что мы не общаемся. Мы каждую неделю ищем пути выхода из ситуации. Сначала мы хотим изучить вопрос, а потом предметно встретиться с жителями для обсуждения, что бы было конкретное решение, а не планы, которые часто остаются на бумаге. Мы обязателько конкретизируем способ выхода из положения», - подчеркнул он.Губернатор заявил, что вместе с прокурором области Владиславом Малкиным держит на контроле вопрос возведения многоквартирных домов.