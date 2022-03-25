В Коврове завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Ковровского района....

В Коврове завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Ковровского района. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества.Как сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области, в январе текущего года фигурант, находясь около одного из городских супермаркетов, нанес удары ногой по дверям припаркованного около магазина легкового автомобиля, а также несколько ударов рукой по крыше авто.Очевидцы произошедшего попытались прекратить действия мужчины, после чего он скрылся.Владелец иномарки обратился в полицию. Показания свидетелей помогли полицейским оперативно установить личность причастного к повреждению чужого имущества и задержать его.Свое противоправное поведение 47-летний местный житель объяснил ссорой с супругой. В содеянном мужчина сознался.Стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила более 26 000 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/