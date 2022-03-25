УФСБ во взаимодействии с Следственным Комитетом и ОСБ УФСИН выявили и задокументировали...
УФСБ во взаимодействии с Следственным Комитетом и ОСБ УФСИН выявили и задокументировали противоправную деятельность бывшего замначальника исправительного учреждения в городе Покров, причастного к злоупотребления должностными полномочиями.
Как сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области, с мая по июнь 2020 года в рамках заключенного со строительной фирмой контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений режимного корпуса обвиняемый привлек к выполнению части работ осужденных из отряда хозяйственного обслуживания.
После завершения ремонта, замначальника учреждения достоверно зная, что часть работ по контракту подрядчиком не выполнялась, передал на подпись руководству акты о приемке выполненных работ с завышенной почти на 150 тысяч рублей стоимостью.
В результате преступных действий должностного лица исправительное учреждение необоснованно оплатило строительной фирме указанную сумму.
Кроме того, с сентября по октябрь 2020 года обвиняемый также к выполнению за подрядчика работ привлек осужденных, которые выполнили работы на общую сумму более 80 тысяч рублей.
В мае 2021г. на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СУ СК России по Владимирской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. Вину в совершенных преступлениях фигурант не признал.
В марте 2022г. уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.
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