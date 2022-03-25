УФСБ во взаимодействии с Следственным Комитетом и ОСБ УФСИН выявили и задокументировали...

УФСБ во взаимодействии с Следственным Комитетом и ОСБ УФСИН выявили и задокументировали противоправную деятельность бывшего замначальника исправительного учреждения в городе Покров, причастного к злоупотребления должностными полномочиями.Как сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области, с мая по июнь 2020 года в рамках заключенного со строительной фирмой контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений режимного корпуса обвиняемый привлек к выполнению части работ осужденных из отряда хозяйственного обслуживания.После завершения ремонта, замначальника учреждения достоверно зная, что часть работ по контракту подрядчиком не выполнялась, передал на подпись руководству акты о приемке выполненных работ с завышенной почти на 150 тысяч рублей стоимостью.В результате преступных действий должностного лица исправительное учреждение необоснованно оплатило строительной фирме указанную сумму.Кроме того, с сентября по октябрь 2020 года обвиняемый также к выполнению за подрядчика работ привлек осужденных, которые выполнили работы на общую сумму более 80 тысяч рублей.В мае 2021г. на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СУ СК России по Владимирской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. Вину в совершенных преступлениях фигурант не признал.В марте 2022г. уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: https://www.freepik.com/