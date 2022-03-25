Как жили на владимирской земле почти 30 тысяч лет назад? Ответ на этот вопрос прозвучал в музейном комплексе «Палаты». Там с лекцией выступили двое археологов. Сунгирская стоянка –

Как жили на владимирской земле почти 30 тысяч лет назад? Ответ на этот вопрос прозвучал в музейном комплексе «Палаты». Там с лекцией выступили двое археологов. Сунгирская стоянка – уникальный памятник первобытной археологии. Ведь там были обнаружены погребения в периоде палеолит. Более того, на стоянке обнаружили и оружие. Для той эпохи оно было не просто новаторским,