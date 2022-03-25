Экс-Губернатор Владимирской области оценил доклад Александра Авдеева. Напомним, врио губернатора отчитался перед Законодательным Собранием, подводя итоги проделанной работы за 2021 год.

Экс-Губернатор Владимирской области оценил доклад Александра Авдеева. Напомним, врио губернатора отчитался перед Законодательным Собранием, подводя итоги проделанной работы за 2021 год. Доклад депутаты приняли к сведению. Оценил отчет Авдеева и бывший руководитель региона Николай Виноградов. На подобных мероприятиях экс-губернатор, последнее время появлялся редко и в этот раз, говорит, услышал для себя что-то новое. Николай Виноградов,