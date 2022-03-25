«Энергосбыт Волга» и «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» предлагают...
«Энергосбыт Волга» и «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» предлагают абонентам перейти на электронные счета. Виртуальные квитанции вовремя приходят по электронной почте, информация по платежам всегда под рукой и не нужно хранить кипу бумаг. Кроме того, отказ от бумаги в пользу электронного счёта – это цивилизованное движение в сторону экономии ресурсов.
Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» внедрил электронные квитанции ещё два года назад. На данный момент преимущества электронной квитанции уже оценили более 47 тысяч абонентов компании.
- Ресурсосбережение - одно из приоритетных направлений деятельности нашей компании. Переходя на электронные квитанции, каждый абонент делает свой вклад в сохранение лесов. К примеру, 5000 виртуальных квитанций спасают от вырубки одно реальное дерево. Таким образом, клиенты «Энергосбыт Волга», которые пользуются электронными счетами, ежемесячно сохраняют более 9 деревьев, за год это уже более сотни, - подчеркнул генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.
Как абонентам «Энергосбыт Волга» отказаться от бумажной квитанции, чтобы получать счет по электронной почте? Это можно сделать несколькими способами:
через личный кабинет на сайте esbvolga.ru или в мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга»;
оставив заявку по электронной почте [email protected]
или по почте своего территориального отделения ;
обратившись в контактный центр «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00. Операторы принимают звонки с 8 до 20 без перерыва, воскресенье - выходной.
«Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» также рекомендует абонентам перейти на электронную версию единого платёжного документа (ЕПД). В зону обслуживания «ЕРИЦ Владимирской области» входят все муниципальные образования области. Это более 500 000 платежных документов ежемесячно.
- У электронной версии единого платёжного документа ЕРИЦ есть несомненные преимущества. Во-первых, более ранние сроки получения документа, которые не зависят от процессов печати и доставки. Во-вторых, при необходимости, электронный ЕПД можно распечатать самостоятельно без обращения в офисы организации. И в-третьих, ЕПД направляется непосредственно на электронную почту абонента, исключая доступ к конфиденциальной информации по адресу абонента третьим лицам, - комментирует временно исполняющий обязанности Главного управляющего директора «ЕРИЦ Владимирской области» Сергей Соколов.
Оформить получение единого платёжного документа в электронном виде можно удобным для абонента способом:
обратиться в ближайшее отделение «ЕРИЦ Владимирской области»;
направить заявление на электронный адрес [email protected]
с указанием адреса электронной почты абонента (скачать бланк заявления можно на главной странице сайта www.eric33.ru );
позвонить на телефон горячей линии 8 (800) 234-59-33
В помощь гражданам, чувствующим себя неуверенно при общении с цифровыми технологиями, с 5 го апреля 2022 года в территориальных отделениях «ЕРИЦ Владимирской области» будет организована работа ассистентов, которые расскажут абонентам как осуществить переход на электронную версию единого платёжного документа, а также продемонстрируют возможность оплаты на сайте организации или в мобильном приложении.