25 марта православные чтят память святого Феофана Исповедника.

25 марта православные чтят память святого ФеофанаИсповедника.ИсторияБиография Феофана известна из жития, написанного патриархомМефодием в 9 веке, а также из его собственного произведения "Хронография".Преподобному приписывается дар чудотворения — исцеления болезней и изгнаниябесов. Феофан устроил монастырь на острове Калоним вМраморном море и затворился в келье, где переписывал богословские книги, в чемочень преуспел. В 50 лет Феофан тяжело заболел, и болезнь уже неоставляла его до самой смерти.Что нельзя делать 25 мартаЗадаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоитобращать внимание и на запреты, которые соблюдались в этот день. В этотцерковный праздник не стоит долго спать, если встать после обеда, год будет неудачным.Неодиноким девушкам в православный праздник Феофана Исповедника нельзя ломатьберезовые ветки, чтобы не разрушить отношения. Нельзя плохо обращаться сживотными, особенно с лошадьми. Этот церковный праздник запрещает ругаться,сквернословить и ссориться с близкими.Приметы и традиции25 марта 2022 года православные отмечают Феофанов день. В этотцерковный праздник издревле обращали внимание на приметы.Лед тонет, но ещене тает — урожая не видатьВороны садятся на земли илив снег — скоро жди потепленияТуман утром — будетбольшой урожай льнаТепло и солнце — кненастному лету.