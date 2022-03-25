Иппотерапия для детей с ограниченными возможностями. Конно-спортивный комплекс близ деревни Угор Собинского района посетили воспитанники Селивановского реабилитационного центра. На один

Иппотерапия для детей с ограниченными возможностями. Конно-спортивный комплекс близ деревни Угор Собинского района посетили воспитанники Селивановского реабилитационного центра. На один день ребята получили возможность почувствовать себя настоящими всадниками. Встречала ребят Екатерина Васильева, член конного клуба. Екатерина Васильева, конкурист – любитель, волонтер Сама являюсь сотрудником уголовно исполнительной системы, и наше руководство делает в целом большой уклон