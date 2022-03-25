Сегодня 58-ая годовщина со дня рождения нашего земляка, великого лыжника Алексея Прокуророва,...

Сегодня 58-ая годовщина со дня рождения нашего земляка, великого лыжника Алексея Прокуророва, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, почётного гражданина города Владимира.Повелитель лыжни, уроженец деревни Мишино под Муромом, сделал блестящую спортивную карьеру. Прокуроров - участник пяти Олимпийских игр. Триумфатор главных Игр планеты в Калгари. Там Алексей Прокуроров завоевал золото на дистанции в 30 километров. Многого Алексей Прокуроров не успел. Он трагически погиб под колёсами машины пьяного лихача 10-го октября 2008-го. Великий лыжник неоднократно становился гостем ГТРК "Владимир". Его обаятельную искреннюю улыбку хранят и наши архивные кадры. Имя Прокуророва носит школа по лыжным гонкам и биатлону во Владимире, а также площадь в его родном Муроме.