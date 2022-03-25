Более тысячи трехсот беженцев с Донбасса и Украины на сегодня размещены во Владимирской области....

Более тысячи трехсот беженцев с Донбасса и Украины на сегодня размещены во Владимирской области. Неделю назад 38 человек принял санаторий ковровского завода имени Дегтярева. За здоровьем вынужденных переселенцев следят терапевты и психологи, проведены консультации соцслужб и службы занятости. В пункте временного размещения вынужденных переселенцев побывала Кристина Иванова.- Сложновато тоже, да, учить русский. Самое главное, что мы умеем разговаривать на нем.Кабинет матери и ребенка временно стал учебным. Здесь детям, прибывшим из Мариуполя, помогают делать уроки. Некоторые ребята уже ходят в 15-ю ковровскую школу. Хотя сюда, в санаторий завода имени Дегтярева, 38 беженцев с Украины прибыли всего неделю назад.Владимир Грехов, главный врач медслужбы АО "ЗиД":- Детей десять. Остальные - взрослые.- А самому маленькому сколько?- Ну, год с хвостиком. Как раз с осколочным ранением бедра. Мама везла в «КАМАЗе», зажимая их между ног, чтобы они не пострадали, но все равно...Сейчас с девочкой все хорошо. За ней присматривают соседи по комнате - у мамы обнаружился ковид, она лечится в местной больнице и уже идет на поправку. Медпомощь потребовалась всем прибывшим - у людей ожоги и ранения. Один из гуманитарных коридоров, по которому войска ДНР на «КАМАЗах» вывозили мариупольцев, попал под обстрел батальона "Азов". Некоторые семьи вышли самостоятельно. Наталья не хотела покидать квартиру до последнего. А потом снаряд прилетел в ее подъезд.Наталья Чеснокова, жительница Мариуполя:- Я хочу сказать одно - бомбили наши. То есть полк Азов и всё остальное. Все смерти, которые там есть, это на их совести. Я так считаю.В западной части Мариуполя у Натальи оставалась дочь. В этом районе шли особенно ожесточенные бои. Людей из-под завалов приходилось доставать своими силами.Наталья Чеснокова, жительница Мариуполя:- Говорит, приехало два БТРа ДНР нас, говорит, спасать. Когда мы начали вылезать, Украина открыла бомбежку по людям, которые пытаются эвакуироваться. ДНР-овцы сразу сказали: прячьтесь, пока мы не зачистим, вы не выйдете. В общем, чтоб вы знали, бомбежка длилась двое суток. Их не могли оттуда вытащить. Людей.Ни воды, ни света, ни продовольствия, ни связи у жителей Мариуполя нет уже много дней. В санатории людям выдали сим-карты, и беженцы стали искать своих родных. Тамара Алексеевна приехала в Ковров с внуком. Муж остался в Мариуполе. Что с ним - неизвестно. С дочерью удалось созвониться 2 марта. С тех пор - тишина.Тамара Юрченко, жительница Мариуполя:- Она единственное сказала: берегите себя, с папой иди. И когда нас уже солдаты вывозили, я говорю: Игорь, поехали. Он говорит: они сказали, пока что женщин и детей.Неизвестность страшнее пуль, говорят здесь. А еще - человеческое равнодушие.Тамара Юрченко, жительница Мариуполя:- Слов нет хороших в отношении наших. Ну, я не считаю украинской власти... Призывали, выходите, кричите "Остановитесь". Кому мы должны, куда? Людей толкали куда? Получается, что мы как прикрытие. Ну... Государство, получается, нами прикрылось.Семьи разъединены. Многие потеряли надежду вернуться в родные места. Там теперь руины.Кристина Фатюхина, жительница Мариуполя:- Работу нужно найти. Работать, снять квартиру, как-то обустроиться немного, потому что пока неизвестно, что там будет в Мариуполе.В Россию люди приехали практически без личных вещей, только с документами. Оделись и обулись благодаря помощи неравнодушных ковровчан. В воскресенье беженцы были в церкви Святой Анны. Местный приход помог людям и финансово. Скоро должны быть начислены государственные выплаты. Но, несмотря на теплые комнаты, санаторное питание и спокойные ночи, до мирной жизни, говорят люди, далеко. Желание сейчас одно - знать, что с близкими все хорошо.Кристина Иванова, Илья Хлудов. “Вести-Владимир".