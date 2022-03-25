Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» во Владимирской области опубликовал официальный комментарий...

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» во Владимирской области опубликовал официальный комментарий по поиску владимирца Князева Валерия, 1971 года рождения. Напомним, его местонахождение неизвестно с 20 марта.Заявка на «горячую линию» отряда поступила вечером 21 марта. Информационные координаторы сразу приступили к опросу родственников и знакомых потерявшегося. Параллельно группа коротких прозвонов «ЛизаАлерт» занималась обзвоном больниц. По свидетельствам, в последний раз Князева Валерия видели направлявшимся к лесу из деревни Шепелево в деревню Байгуши.Вводные — легкая для таких прогулок экипировка (ветровка и кроссовки) в сочетании с плохими погодными условиями — подразумевали угрозу жизни и здоровью человека, так что незамедлительно было принято решение на активный выезд. На «алерт» в рабочем чате в первую же ночь откликнулись больше 25 поисковиков. Плюс — знакомые, коллеги без вести пропавшего и неравнодушные жители Шепелево (всего около 30 человек), которые очень помогли при формировании поисковых групп и выполнении задач по расклейке ориентировок в ближайших населенных пунктах и СНТ, патрулировании дорог и обочин и лесном прочесе.Александр Абакумов (позывной «Абакум»), координатор поиска:«Погодные условия стали очень большой проблемой, потому что в день пропажи Валерия Николаевича было довольно морозно, наст был прочным, и на нем практически не оставалось следов. Но на следующий день наступила оттепель, и к вечеру снег просто перестал выдерживать вес взрослого человека. Так что поисковым группам было очень не просто «прочесывать» лес в таких условиях. Они проваливались по колено, по бедра буквально на каждом шагу. Но задачи выполнили».Мария Лебедева (позывной «Лебедь»), помощник координатора:«Мы запросили БПЛА с тепловизором у московского подразделения отряда. Его экипаж прибыл в районе трех часов ночи с 21 на 22 марта и немедленно приступил к работе. Днем (и дальше — ночью) поиск продолжался силами сменявших друг друга и возвращающихся после небольшого отдыха добровольцев отряда, местных жителей, сотрудников полиции. Все эти три дня в лесу работала кинологическая группа. Несмотря на сложные погодные условия, уже осмотрены тропы и сходы с них в районе предполагаемой пропажи, сам лес, а также все забросы и недострои в населенных пунктах».За трое суток активного поиска 31 группа (в каждой - добровольцы «ЛизаАлерт» плюс неравнодушные владимирцы) прошла 318 км. Также больше 30 км — на счету сотрудников полиции. Автопатрули осмотрели почти 90 км обочин. Длина трека БПЛА, с помощью которого обследовали территорию, — порядка 20 км.К сожалению, пока нет желаемого результата. Но поиск продолжается.Если вы хотите и имеете возможность помочь: отряду на поиске требуются снегоступы и бумага для печати ориентировок.Горячая линия "ЛизаАлерт" - 88007005452Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области