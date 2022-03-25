Музей невыдуманных историй во Владимире пополнился новыми экспонатами. Известная владимирская...

Музей невыдуманных историй во Владимире пополнился новыми экспонатами. Известная владимирская вышивальщица Клара Сухарева передала в дар музею более 100 своих картин, вышитых иглой. С подробностями Вера Куликова.Стежок за стежком рождается герб Донецка. Города, в котором родилась Клара Сухарева. В предвоенном 1940-ом. По словам мастерицы, последние 8 лет её сердце билось вместе с родным Донбассом. Боль за судьбы земляков не отпускала никогда.Клара Сухарева, мастер художественной вышивки, член Международной федерации художников:- Сегодняшняя ситуация с Донецком заставила меня вспомнить всю мою жизнь с детства, потому что, когда мы ехали на поезде, немцы нас бомбили. Поезд стал гореть. Выскочил только дедушка. А ночь. 12 часов ночи. Поезд горит. И дедушка кричит маме: “Бросай Клару!” И мама меня выбросила в окно.Серебром Клара Семёновна вышивает фигуры воина и шахтера - освободителей Донбасса. Они держат щит Донецка. Это герб к юбилею города. 155-летие Донецк отметит в 2024-ом. Герб столицы Донбасса владимирская мастерица вышивает не в первый раз. И в каждый подарок она вкладывает тепло рук и души.Клара Сухарева, мастер по художественной вышивке:- Второй герб по просьбе Дениса Владимировича Пушилина я вышила герб республики Донецкой, и в моей книге "100 произведений" есть эта фотография. Он держит в руках мой герб.Клара Семёновна будто рисует иглой. Работ в багаже - больше тысячи. За каждой - месяцы кропотливого труда. Портреты известных людей, натюрморты, копии картин знаменитых художников. Черно-белая графика. Только вместо карандаша - черная нить.Алла Зайкова, директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- В Суздале неоднократно были ее выставки. Такие отзывы были теплые, восторженные. Что и техника такая, и что человек! И действительно, поражаешься. И сегодня я поразилась в очередной раз, насколько многогранно ее творчество.Увидеть вышивку Клары Сухаревой отныне можно и в Музее непридуманных историй во Владимире. Больше сотни уникальных произведений Клара Семеновна передала ему в дар.Татьяна Пикунова, коллекционер, создатель Музея непридуманных историй:- Всему городу огромный, огромный подарок! И в концепцию Музея непридуманных историй они вписались очень органично, потому что они дают повод нам рассказать новые, интересные, необычные истории о людях, о наших земляках, о традиционных видах вышивки, в том числе и нашей, владимирской.Музею Клара Семёновна и ее муж Александр Сухарев, заслуженный юрист России, подарили и свои личные вещи. Чете Сухаревых пришлось жить и работать в разных республиках Советского Союза. У каждого предмета, который станет экспонатом, своя история. Разумеется, непридуманная. Вера Куликова, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”