Министерство обороны России входит в число надежных партнеров Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». На сегодняшний день предприятия ФГБУ «ЦЖКУ» (структура, учрежденная Министерством ..

Министерство обороны России входит в число надежных партнеров Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». На сегодняшний день предприятия ФГБУ «ЦЖКУ» (структура, учрежденная Министерством обороны РФ), расположенные на территории региона, полностью погасили задолженность за 2021 год и оплатили начисления за январь и февраль 2022 года. Добиться таких результатов удалось благодаря слаженному взаимодействию.Платежи таких крупных потребителей, как ФГБУ «ЦЖКУ» позволяют в четко установленные законом сроки направлять денежные средства в адрес генерирующих и сетевых предприятий, а это в свою очередь гарантирует бесперебойную работу всего энергетического комплекса.Энергетики поблагодарили силовое ведомство за сотрудничество в вопросах добросовестного исполнения обязательств по оплате.