Принятые правительством Москвы меры и полученный в период пандемии опыт помогут предприятиям наладить логистику в условиях санкционного давления.

Принятые правительством Москвы меры и полученный в период пандемии опыт помогут предприятиям наладить логистику в условиях санкционного давления.Советник АНО "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром" Борис Игошин сравнил текущую ситуацию с 2020 годом. В начале пандемии тоже закрывались границы и нарушались кооперационные цепочки, объяснил он.Эксперт отметил, что Москва уже запустила линию поддержки, налажена регулярная обратная связь с отдельными отраслями."Запущен сервис подбора альтернативных поставщиков — это касается импортозамещения, в том числе, комплектующих и материалов, а также новых сервисов вместо покинувших рынок", – добавил Егошин.Также Москва заключает офсетные контракты по всем направлениям. По условиям договоренностей поставщики размещают производство на территории столицы.На сегодняшний день Москва заключила уже пять офсетных контрактов. Размер инвестиций в рамках договоренностей составляет почти 13 миллиардов рублей, объем закупки – более 72 миллиардов.Поставки произведенных в рамках контрактов лекарств, медицинских изделий и продуктов питания уже начались. В дальнейшем Москва намерена заключить офсетные соглашения в машиностроении, ИТ-оборудования и других.Ранее мэр столицы Сергей Собянин первоочередные меры по обеспечению стабильности экономики и поддержке граждан. Речь идет о продлении сроков уплаты налогов, финансировании антикризисных мероприятий, срочных закупках для государственных нужд и других решениях.