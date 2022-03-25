Za Победу! Работники тяжелой промышленности в городе Гусь-Хрустальный провели митинг в поддержку...
Za Победу! Работники тяжелой промышленности в городе Гусь-Хрустальный провели митинг в поддержку Президента России Владимира Путина и проходящей спецоперации по защите Донбасса.
В этих кадрах - трагедия Донбасса. Страх, боль и геноцид десятков тысяч человек. События последних восьми лет. Сегодня армия России проводит специальную военную операцию на Украине. Цель которой - защита мирных людей. По всей стране продолжаются акции в поддержку российских военных и решения Президента Владимира Путина. Не остались в стороне и рабочие арматурного завода "Гусар" в Гусь-Хрустальном.
Александр Березкин, советник генерального директора ООО "Гусар":
- Сейчас на Украине решается судьба России. И это не высокие слова, поверьте мне. Это может коснуться действительно каждого. И мы должны этим озаботиться.
По словам участников акции, сейчас Россия переживает непростое время. Но даже санкции, которыми "коллективный Запад" буквально обложил нашу страну, не заставят отказаться от спасения русскоязычного населения ДНР, ЛНР и Украины.
Алексей Соколов, глава города г. Гусь-Хрустальный:
- Мы обязаны поддержать и нашу армию, и нашего Президента. Действительно, сейчас задача, которую решают - это предотвратить возможное, во-первых, вторжение на нас. Во-вторых, защитить граждан Луганской и Донецкой Народных областей, повторюсь - это такие же русские люди, как мы.
Работники тяжелой промышленности уверены: санкции - уникальная возможность для развития производственного потенциала во всех регионах страны. "Гусар", как и другие предприятия Владимирской области, готов работать на импортозамещение.
Дмитрий Березкин, генеральный директор ООО "Гусар":
- Ежедневно проводятся совещания на предмет того, чтобы замещать иностранных производителей, европейцев, американцев. Мы будем осваивать новую продукцию и обеспечивать энергонезависимость и энергобезопасность страны.
Участниками акции стали пять сотен человек. Zа победу! Za Россию! Слова, которые сегодня отзываются в каждом сердце.
Максим Калашников, "Вести-Владимир", при содействии пресс-службы администрации Гусь-Хрустального.