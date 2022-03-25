Za Победу! Работники тяжелой промышленности в городе Гусь-Хрустальный провели митинг в поддержку...

Za Победу! Работники тяжелой промышленности в городе Гусь-Хрустальный провели митинг в поддержку Президента России Владимира Путина и проходящей спецоперации по защите Донбасса.В этих кадрах - трагедия Донбасса. Страх, боль и геноцид десятков тысяч человек. События последних восьми лет. Сегодня армия России проводит специальную военную операцию на Украине. Цель которой - защита мирных людей. По всей стране продолжаются акции в поддержку российских военных и решения Президента Владимира Путина. Не остались в стороне и рабочие арматурного завода "Гусар" в Гусь-Хрустальном.Александр Березкин, советник генерального директора ООО "Гусар":- Сейчас на Украине решается судьба России. И это не высокие слова, поверьте мне. Это может коснуться действительно каждого. И мы должны этим озаботиться.По словам участников акции, сейчас Россия переживает непростое время. Но даже санкции, которыми "коллективный Запад" буквально обложил нашу страну, не заставят отказаться от спасения русскоязычного населения ДНР, ЛНР и Украины.Алексей Соколов, глава города г. Гусь-Хрустальный:- Мы обязаны поддержать и нашу армию, и нашего Президента. Действительно, сейчас задача, которую решают - это предотвратить возможное, во-первых, вторжение на нас. Во-вторых, защитить граждан Луганской и Донецкой Народных областей, повторюсь - это такие же русские люди, как мы.Работники тяжелой промышленности уверены: санкции - уникальная возможность для развития производственного потенциала во всех регионах страны. "Гусар", как и другие предприятия Владимирской области, готов работать на импортозамещение.Дмитрий Березкин, генеральный директор ООО "Гусар":- Ежедневно проводятся совещания на предмет того, чтобы замещать иностранных производителей, европейцев, американцев. Мы будем осваивать новую продукцию и обеспечивать энергонезависимость и энергобезопасность страны.Участниками акции стали пять сотен человек. Zа победу! Za Россию! Слова, которые сегодня отзываются в каждом сердце.Максим Калашников, "Вести-Владимир", при содействии пресс-службы администрации Гусь-Хрустального.