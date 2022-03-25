Sasha Belair выпустила новый хит Matrix. При чем тут рэпер Джиган?

Sasha Belair выпустила новый хит Matrix. При чем тут рэпер Джиган?Во всех телеграм-каналах страны — певица Sasha Belair и популярный рэпер Джиган перебрали с дурью. Как так? Давайте разбираться. Обо всем постепенно.Вчера Sasha Belair выпустила новый трек Matrix. В нем девушка делится мантрами: говорит о том, что для достижения успеха надо быть "на релаксе" и "на west side".Поклонники высоко оценили старания певицы. Еще до официального релиза отрывок бешено завирусился в Сети. За сутки композиция заняла десятую строчку в iTunes.Так, с Sasha разобрались, но при чем здесь Джиган? А вы сами еще не поняли? Помните, этим летом все были "на расслабоне, на чиле"? Так вот, трек девушки вчера сравнили с хитом популярного рэпера. Теперь пазл складывается! Джиган и Sasha Belair словили один релаксирующий вайб. А может перебрали одной и той же дури.