Забирать у Владимира градостроительные полномочия область не собирается. Напомним, в 2018 году, по решению депутатов ЗакСобрания, муниципалитету вернули возможность руководить застройкой.

Забирать у Владимира градостроительные полномочия область не собирается. Напомним, в 2018 году, по решению депутатов ЗакСобрания, муниципалитету вернули возможность руководить застройкой. До этого чуть больше года полномочия были у региона. Однако у муниципальных чиновников к работе региональных властей сразу накопилось много претензий. Проблем со строительством во Владимире по-прежнему немало. Некоторые депутаты ЗакСобрания поинтересовались у врио